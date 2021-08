Disavventura in montagna, escursionista ferita alle Gole dell'Infernaccio: per aiutarla arrivano i vigili del fuoco

MONTEFORTINO - I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri, intorno alle ore 12.30, in prossimità dell’eremo di San Leonardo nel Comune di Montefortino per soccorrere una persona che è caduta lungo il sentiero delle Gole dell’Infernaccio procurandosi una distorsione alla caviglia destra. La squadra di Amandola, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, ha provveduto a immobilizzare la caviglia infortunata, per poi trasportare l’infortunata con tecniche specifiche fino al mezzo 4x4.

Dopo aver effettuato il tragitto del sentiero, l’ha affidata ai sanitari del 118. Il percorso non è molto impegnativo ma l’escursionista ha evidentemente messo un piede in fallo finendo per restare bloccata. Il tracciato sale dai parcheggi passando per le Pisciarelle e poi inoltrandosi per le Gole per salire infine all’eremo che per decenni ha ospitato Padre Pietro. Una delle escursioni più gettonate di tutta l’area dei Sibillini.

