MONTEFORTINO - A Rubbiano di Montefortino si è svolta un’altra importante esercitazione di “ricerca a persona”, coordinata dalla Prefettura di Fermo, con il supporto tecnico operativo nell’organizzazione e nello svolgimento del comando provinciale dei vigili del fuoco e con la partecipazione delle sezioni provinciali della Protezione civile e del Soccorso Alpino.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Commosso addio a Jacopo, l'abbraccio della mamma e i fumogeni dei tifosi gialloblù

Un’operazione complessa, che segue le precedenti iniziative dello stesso tipo realizzate nel quadro delle attività legate alla migliore implementazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che è stata messa in campo con finalità didattiche per le varie componenti che si trovano a dover scendere in campo in tali situazioni.

Con forze dell’ordine, Soccorso Alpino, Protezione civile e vigili del fuoco è stato quindi effettuato un intervento multiforze con l’utilizzo delle migliori tecnologie di cui ognuno dispone nel campo della “ricerca a persona”. «In tal maniera - rimarca una nota della Prefettura che tira le somme sull’esercitazione svolta sui monti Sibillini - si vogliono uniformare tecniche e protocolli per velocizzare l’operatività delle squadre miste che si vengono a formare in questo genere di soccorsi. La componente tempo è fondamentale per il recupero di una vita umana ed è direttamente proporzionale alla possibilità di salvataggio della stessa: maggiore la tempestività nell’intervento, più elevate sono le probabilità di ritrovamento senza conseguenze gravi.

Ed è proprio questo che si vuole e si deve ottenere con queste esercitazioni. Maggiore sinergia, migliore conoscenza delle tecnologie di cui ognuno dispone ed interscambiabilità dei soccorritori nel recupero in zona impervia. Tutto questo grazie anche alla fondamentale collaborazione prestata dal Comune di Montefortino nell’organizzazione di questa giornata».