Infernaccio, riapre il sentiero per l’eremo, ripartono le visite nella zona dei Sibillini

MONTEFORTINO - Buone notizie per gli amanti delle escursioni in montagna che si apprestano a vivere le giornate più belle con il ritorno della primavera. Riaperto infatti il sentiero delle Gole dell’Infernaccio per raggiungere l’eremo di San Leonardo costruito da padre Pietro. Il Comune di Montefortino ha revocato l’ordinanza per lo stop. Lo riferisce la pagina Fb di “Con in faccia un po’ di sole” che ricorda come il sentiero sia stato testato anche da alcuni giornalisti di testate nazionali e internazionali che si trovano in zona per conoscere i Sibillini.Resta invece ancora chiuso il sentiero più lungo che, anziché inerpicarsi verso l’eremo, si dirige verso Capotenna. In zona proseguono intanto i lavori sostenuti dalla Carifermo per la riapertura del santuario della Madonna dell’Ambro