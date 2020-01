Ladri a caccia di sigarette, slot machine e gratta e vinci: bar devastato

MONTEFORTINO - Sono entrati nella notte nell’esercizio di via Tenna a Montefortino e hanno fatto man bassa di tutto quello che è capitato sotto tiro. Risultato seimila euro di danni al bar Primavera. Disperati i gestori del bar. I ladri hanno messo a ferro e fuoco il locale in pochi minuti, hanno scardinato le casse e le slot machine che erano nel retro del locale e purtroppo non si tratta di un caso isolato.

Quando i gestori del bar hanno scoperto, ieri mattina appena andati ad aprire, quanto era accaduto durante la notte hanno subito allertato le forze dell’ordine. Era una baraonda all’interno, fogli per terra, tutto sottosopra, ante aperte, un caos mai visto prima di quelle dimensioni. Sacchetti di patatine, pacchetti di caramelle, tutto per terra. I delinquenti dopo aver forzato la porta all’ingresso principale e scassinato la serratura si sono diretti al bancone e hanno forzato la cassa, all’interno c’erano trecento euro in banconote di diverso taglio. I titolari avevano lasciato quel quantitativo in cassa ma erano tranquilli, non avrebbero mai immaginato un raid di queste dimensioni. Una volta impossessatisi dei contanti sono andati nel retro e lì c’erano le macchinette da gioco. E’ lì che hanno fatto uno scempio, danni per seimila euro all’incirca. Non paghi, i delinquenti hanno rubato anche sigarette e tutti i gratta e vinci.

