Sindaci al Santuario dell'Ambro, una preghiera per la pace: «Ora attenzione all'arrivo dei profughi»

MONTEFORTINO - Non poteva essere scelto luogo migliore per condannare la guerra e invocare la pace. Un posto, come il Santuario della Madonna dell’Ambro, dove fin da subito l’animo umano trova la sua disposizione più gradevole, dove si portano le sofferenze personali e del mondo ai piedi della Madonna. Proprio qui sono accorsi in tanti alla manifestazione per la pace in Ucraina e per di no alla guerra.

Evento promosso dall’Unione Montana dei Sibillini, al quale hanno partecipato sindaci o rappresentanti dei 10 Comuni che ne fanno parte, nonché altri primi cittadini. Molte le persone che hanno voluto dare testimonianza con la loro presenza.



La manifestazione, tenutasi nel piazzale del Santuario, è stata aperta dall’esecuzione dell’inno nazionale e di quello dell’Unione Europea dalla banda musicale di Santa Vittoria in Matenano, che ha eseguito anche altri pezzi e un gruppo di bambini delle scuole di Montemonaco, Montefortino, Amandola e Santa Vittoria che hanno cantato una canzone per la pace. Il presidente dell’Unione Fabrizio Vergari ha iniziato citando il drammaturgo Bertolt Brecht, quando, a proposito della guerra, diceva che, alla fine, sia vincitori che vinti, tutti perderanno e saranno più poveri.

«Un conflitto gravissimo - ha detto Vergari - dentro la nostra civile e democratica Europa. Oltre a tutti i mali che porta, ci sarà un disastro umanitario con i tanti profughi che stanno scappando». Altri interventi dei sindaci di Montefortino Domenico Ciaffaroni, di Montemonaco Francesca Grilli, di Monte Vidon Combatte Gaetano Massucci, del presidente della Croce Azzurra Alessandro Spena. Dopo l’evento è stata celebrata una messa, officiata dal rettore padre Gianfranco Priori, per chiedere alla Madonna, Regina della Pace, il tempo del silenzio delle armi. Letto un messaggio dell’arcivescovo Rocco Pennacchio dalla sindaca di Monsampietro Morico Romina Gualtieri e poi il sindaco di Montemonaco Francesca Grilli ha recitato la preghiera di Papa Francesco per la pace

