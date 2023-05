MONTEFORTINO - Allarme ieri mattina poco dopo le 9.30 quando la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino è stata attivata dalla centrale del 118 per un intervento di soccorso alle gole dell’Infernaccio lungo il fiume. L’infortunata, una donna marchigiana, cadendo a terra si è procurata un trauma alla caviglia destra. I tecnici del Cnsas, una volta raggiunta l’escursionista, hanno provveduto ad immobilizzare l’arto e trasportarla a valle, con la tecnica della “barella portantina”. La donna è stata poi consegnata all’ambulanza della Croce Rossa per il trasporto all’ospedale più vicino. Sul posto anche i vigili del fuoco di Amandola.

APPROFONDIMENTI GLI INTERVENTI Cinque gattini “prigionieri” sugli alberi: i vigili del fuoco corrono da una zona all'altra di Pesaro per soccorrerli

Gli esperti soccorritori rimarcano l’appello a fare la massima attenzione. Con l’arrivo del caldo le gole, fra le mete più gettonate dagli amanti delle passeggiate nel bosco, sono tornate a riempirsi. Un fenomeno letteralmente esploso dopo la pandemia con picchi di migliaia di visitatori durante i weekend di agosto. Il giorno prima, come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, la zona dei Sibillini è stata funestata da una tragedia con la morte dell’escursionista abruzzese. I soccorritori lo avevano trovato sul ciglio di un sentiero a Casale Grascette, ad Amandola. Si era trasferito nelle Marche per lavoro da poco più di un mese. La vittima si chiamava Mirko Bottoni, 49 anni di Sulmona, La salma è stata trasferita nell’obitorio di Ascoli a disposizione dei magistrati, ma molto probabilmente non sarà necessaria l’autopsia sul suo corpo in quanto la ricognizione cadaverica disposta dalla Procura ha già confermato, come era emerso già in un primo momento, che sia stato un malore ad ucciderlo. Oggi stesso, quindi, la salma dovrebbe essere restituita alla famiglia per il funerale che si terrà a Sulmona. Bottoni si era trasferito nelle Marche dopo essere stato assunto in uno studio tecnico come architetto.