Pasticciere morto sul Vettore: i funerali di Marco Stornoni domani saranno celebrati all’aperto

COMUNANZA - Dal pomeriggio di oggi è aperta la camera ardente nella cappellina retrostante la chiesa parrocchiale di S. Caterina d’Alessandria a Comunanza, dove invece la bara verrà spostata dopo la messa e via crucis delle 18. Poi domani mattina si potrà dare l’ultimo saluto a Marco Stornoni il pasticciere di Montefalcone morto sul Vettore. Il funerale sarà celebrato dal parroco don Luca Rammella e si terrà alle 10.30 all’aperto, nell’area antistante il palazzetto dello sport di Comunanza.

Una localizzazione scelta per due motivi. Innanzitutto, visto che è posizionata sopra una collina, è un luogo che simbolicamente rappresenta l’amore profondo di Marco per la montagna e la natura. Poi, essendo uno spazio molto ampio, permette al meglio la possibilità di tenere i distanziamenti adeguati per la prevenzione anticovid. Infatti le autorità e la stessa famiglia raccomanda a quanti interverranno alle esequie di rispettare al massimo le regole del distanziamento sociale, di indossare la mascherina ed usare tutte le precauzioni onde evitare il pericolo di diffusione dei contagi, visto il delicato periodo pandemico che si sta vivendo. Ciò considerando anche la probabilità che ci possa essere la presenza di moltissime persone.

