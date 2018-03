Via libera al restauro del castello, diventerà museo e punto panoramico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFALCONE APPENNINO - Chi vorrà godere a pieno, per la prima volta, di un panorama straordinario su tutte le Marche Sud, dai Sibillini al mare, passando per tutto l’entroterra, ma anche oltre, dal Gran Sasso a parte del territorio nord dell’Abruzzo, potrà farlo, prossimamente, da Montefalcone. Ed in particolare da sopra la torre del castello. Infatti sarà realizzato un progetto, lanciato dal comune, di maggiore fruibilità del castello grazie all’iniziativa Anci Crowd, che riguarda i comuni del cratere del sisma 2016, e che prevede una raccolta fondi col sistema di crowdfunding nel sito internet www.eppela.it.Iniziativa lanciata dall’Anci, nell’ambito della campagna “La solidarietà non trema”, con la quale l’associazione dei comuni copre la metà dell’importo del progetto qualora la raccolta tramite internet raggiunga il 50% dell’intera cifra. In questo caso l’importo complessivo del progetto è di 60.000 euro. Ma visto che tramite il crowdfunding ne sono stati raccolti solo 800, la Fondazione Carisap si è impegnata a coprire il resto per arrivare ai 30.000 euro, in modo da permettere l’intervento dell’Anci per gli altri 30.000. Già firmata da parte del sindaco Adamo Rossi, la convenzione con la Fondazione Carisap.Si prevede che i lavori possano partire entro l’estate. L’intervento prevede il recupero funzionale del castello volto a garantire il pieno utilizzo della struttura come luogo museografico a disposizione di tutta la collettività.Integra le parti mancanti dei camminamenti e delle scale di accesso, in modo da consentire ai visitatori di fruire di tutti gli spazi esistenti, di rivivere con emozione la leggendaria vicenda di Rinaldo da Monteverde e di evocare echi di battaglie lontane. Alla sommità della torre antica, un binocolo panoramico professionale permetterà al visitatore di perdersi in un panorama unico. Sarà realizzata una nuova scala metallica circolare collegata alla torre da una passerella per meglio raggiungere la cima. Qui sarà collocato il grande binocolo realizzato con moderne tecnologie e sistemi speciali di visione, nonché antifurto e antivandalismo.