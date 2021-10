Ida, compleanno record: anche un omaggio del Comune alla festa per i 102 anni

MONTE VIDON COMBATTE - Si continuano a battere i record di longevità. L’ultimo a Monte Vidon Combatte che celebra Ida Quinzi, nata l’ 8 ottobre 1919, quando la prima guerra mondiale era finita da nemmeno un anno, che ha compiuto quindi 102 anni.

Non è un traguardo da molti, anzi rappresenta ancora una vera eccezione. La sua vita trascorsa in campagna, nella frazione di San Procolo, è stata semplice e dedita alla famiglia. Ed è stato proprio insieme ai suoi figli, nipoti e pronipoti, numerosi, che l’amministrazione di Monte Vidon Combatte ha voluto festeggiarla «perché la sua esistenza - si legge in una nota inviata dal sindaco Gaetano Massucci - rappresenti un orgoglio per il paese, la sua famiglia e anche una testimonianza per le nuove generazioni».

