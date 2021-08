Testamento sui social prima di uccidersi: aveva 59 anni ed era attivo nel mondo sportivo

MONTE URANO - Un monturanese di 59 anni è stato trovato morto ad Alba Adriatica. Poche ore prima di compiere l’estremo gesto, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una lettera-testamento con la quale spiegava le motivazioni, sentimentali, che lo avrebbero spinto a compiere l’ultima decisione.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire le ultime ore trascorse dall’uomo e le motivazioni che lo avrebbero spinto a togliersi la vita. La notizia è arrivata come un fulmine ciel sereno nel centro calzaturiero nella tarda serata di mercoledì ed è cominciata a circolare sui social, gettando nello sconforto quanti lo conoscevano per le varie attività intraprese in paese, soprattutto a livello sportivo.

