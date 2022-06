Tenta di entrare in un garage forzando la serratura: 40enne sorpreso dai carabinieri

MONTE URANO - I carabinieri di Monte Urano, transitando in una via della periferia cittadina, hanno notato un uomo che armeggiava con la serratura della basculante di un garage, posto al piano terra di una palazzina condominiale. Gli uomini dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno bloccato l’uomo, identificato in un 40enne, residente a Monte Urano, già conosciuto ai militari, il quale giustificava la sua attività riferendo di voler riprendere alcuni oggetti custoditi nel garage.

La perquisizione, immediatamente eseguita sul posto, ha consentito di rinvenire addosso alla persona fermata un grosso giravite che stava utilizzando per forzare la serratura: oggetto che è stato posto sotto sequestro. Le successive verifiche hanno consentito di escludere che il 40enne avesse la disponibilità del garage, motivo per il quale è stato denunciato poiché ritenuto responsabile di tentata violazione di domicilio. Un intervento tempestivo che ha quindi evitato che l’uomo potesse entrare nel box e rubare qualcosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA