MONTE URANO - I carabinieri nel corso dei periodici servizi preventivi di controllo del la provincia fermana hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un uomo di 62 anne di Porto Sant’ Elpidio, già noto per altri precedenti, e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

In particolare, nel corso di un mirato servizio di contrasto alla microcriminalità, disposti dalla compagnia di Fermo, i militari hanno intercettavano il sessantaduenne mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto dal parco fluviale Alex Langer di Monte Urano.



L’uomo, noto per i suoi precedenti, è stato quindi sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un cacciavite, un paio di guanti in lattice, 50 euro in contanti, un coltellino multiuso a tre lame. Gli ulteriori successivi accertamenti, anche mediante l’analisi dei filmati della videosorveglianza pubblica/privata, hanno permesso di stabilire che il denunciato si era reso poco prima responsabile di un furto su autovettura di proprietà di una donna di Monte Urano. L’autore del furto è stato quindi segnalato anche al magistrato di Sìsorveglianza di Macerata per la violazione del provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali e ora si attendono i relativi provvedimenti.