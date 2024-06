MONTE URANO I controlli in fabbriche e cantieri continuano. Carabinieri del comando provinciale di Fermo e dell’ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno hanno effettuato nuove ispezioni, negli ultimi giorni, in alcuni opifici del fermano. Interessate diverse aziende, in particolare attive nel settore manifatturiero.

Le verifiche

Al centro delle attenzioni dell’Arma, in particolare, è finito un calzaturificio di Monte Urano: al titolare sono state contestate svariate violazioni delle normative, che comporteranno sanzioni per migliaia e migliaia di euro, oltre ad una denuncia. La fabbrica ha evidenziato, al controllo dei militari, una serie di carenze. Non era stato aggiornato il responsabile del servizio prevenzione e protezione e neanche la formazione dei lavoratori.

I carabinieri hanno contestato inoltre all’imprenditore di non aver valutato i rischi in presenza di agenti chimici pericolosi. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono state elevate ammende per e sanzioni amministrative. Questa situazione, come si evidenzia dal comando provinciale, «mette in luce l'importanza del rispetto delle norme e di attuare misure preventive che garantiscano un ambiente sicuro per tutti i dipendenti. La collaborazione tra le autorità competenti e i vari enti di controllo è essenziale per garantire il rispetto della legge e la tutela della sicurezza di tutti. Le norme vanno rispettate per garantire l’incolumità dei lavoratori».

I motivi

L'accesso ispettivo rappresenta uno strumento fondamentale per verificare gli adempimenti. La sicurezza sul lavoro è un diritto sacrosanto che deve essere tutelato da tutti gli attori coinvolti. «Con il prezioso supporto del Nucleo carabinieri ispettorato lavoro di Ascoli Piceno - rimarca l’Arma - si continueranno a svolgere attività di controllo e vigilanza».