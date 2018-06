Si schianta con la bici contro una serranda Ragazza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - E' stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere una ragazza che con la bicicletta si è schiantata contro una serranda in via Montegrappa a Monte Urano questa sera verso le 19.La giovane non è riuscita a frenare in discesa e ha sbattuto violentemente. La ragazza ha riportato un trauma facciale, è stata subito soccorsa dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano il cui personale ha però optato per l'intervento dell'eliambulanza e il trasporto ad Ancona.