Sfiora il jackpot milionario ma si consola con un "5" che vale 19mila euro

MONTE URANO - Sfiora il Jackpot da record del Superenalotto ma ha vinto 19.000 euro. Nell'ultima estrazione di sabato scorso, in tutta Italia, nessuno ha totalizzato 6, nessuno il 5+ ma in 20 hanno centrato il 5. Una di questa 20 vincite è avvenuta al bar ricevitoria Postacchini, noto per altre vincite simili.Il possessore del tagliando vincente si porta a casa 18.994,93 euro. "Al momento chi ha vinto non si è fatto vivo, né di persona e né per telefono. Posso dolo dire che è una giocata singola e non un sistema e che con ogni probabilità si tratta di un monturanese" dice Maria Rita Bruschi, una delle titolari del bar ricevitoria