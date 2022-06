Christian e Alessia, che coppia. Sono i nuovi campioni italiani di danze afrolatine-angolane

MONTE URANO - Il duo Christian Scoponi e Alessia Montanini si è laureato campione italiano di danze afrolatine-angolane (kizomba, kizomba contemporanea e semba) nella categoria professionisti over 18.

La prova organizzata dalla Fids-Federazione italiana danza sportiva si è svolta a Colli del Tronto e ha visto il trionfo della coppia della scuola di ballo “New Generation Dance”. La stessa scuola ha piazzato la coppia formata da Mirko Pacioni e Clarissa Barale al quinto posto nella categoria danze folk romagnole (valzer, polka e mazurka).

«Dopo due anni di pandemia in cui il nostro settore è stato duramente colpito, questo successo ci riempie di orgoglio. È una grande soddisfazione che premia i nostri sforzi e la nostra passione. Spero che questo successo possa contribuire alla ripresa della danza ad ogni livello» è il commento da parte di Christian Scoponi che nel 2004 ha fondato la scuola New Generation Dance insieme a suo fratello Anthony. La scuola, che ha sede in via Spagna, conta una trentina di allievi e rappresenta un punto di riferimento nel Fermano per le danzi popolari. E il successo ottenuto al campionato italiana potrebbe portare un rinnovato impulso alla passione del ballo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA