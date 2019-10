Schianto tra tre auto: grave una donna ferita bimba di un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Grave incidente, poco dopo le ore 12, nei pressi della rotonda che collega la Faleriense alla zona artigianale del paese attraverso via Fonte Murata. Sono state coinvolte tre auto, due donne, un uomo e una bambina di un anno.Ad avere la peggio una donna di origini romene per la quale i sanitari accorsi sul luogo dell'incidente hanno disposto il trasferimento tramite eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Tutti gli altri feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo, con particolare ansia e apprensione per la piccola bambina. Sul posto sono accorsi Polizia, Carabinieri e le ambulanze della Croce Azzurra Sant'Elpidio e Monte Urano.