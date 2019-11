Incontro ravvicinato con un grosso cinghiale: l'auto si ferma danneggiata, l'animale scappa via

MONTE URANO - Percorreva la Mezzina di sera, un automobilista di Sant’Elpidio a Mare, quando ha centrato un cinghiale di grossa stazza che gli ha attraversato la strada all’improvviso. E’ la disavventura capitata a un uomo che viaggiava, in territorio di Monte Urano, diretto verso la zona di Molini Girola

Lungo il tratto in salita, il cinghiale gli è piombato sulla carreggiata ed ha avuto appena una frazione di secondo per evitare il peggio. «Ho avuto appena il tempo di sterzare bruscamente per non prenderlo in pieno, ma l’ho comunque colpito con il lato destro della mia auto, che ha riportato danni molto seri. Ho percorso qualche centinaio di metri e mi sono fermato, chiamando aiuto per ritornare a casa». La Range Rover su cui viaggiava ha riportato seri danneggiamenti sul lato anteriore destro alla carrozzeria e al radiatore. L’animale, nonostante il violento urto, è riuscito ad allontanarsi nei campi circostanti.

