Sbalzato dalla sella rovina a terra: motociclista soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Motociclista sbalzato dalla sella frana a terra: soccorso dall'eliambulanza. E' successo questa mattina poco dopo le 11 di ieri mattina, in località Triangolo nel Comune di Monte Urano.Sbalzato dalla sella, l’uomo è caduto sull’asfalto. Sono subito stati chiamati i soccorsi al 118 che è intervenuto con due mezzi della Croce Verde di Fermo e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Prestategli le prime cure, i sanitari hanno deciso di allertare l’eliambulanza. Icaro è arrivato poco dopo, ha caricato l’uomo e lo ha trasportato al Torrette di Ancona. Il motociclista caduto, sembra non essere comunque in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale