Rubano una ruspa e devastano il distributore ma fuggono a mani vuote

MONTE URANO – Hanno rubato una ruspa, devstato un distributore di carburanti, ma poi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.E’ successo nella notte all’Area Plus su via Elpidiense a Monte Urano. Dopo aver rubato un escavatore in un vicino cantiere, hanno dato l’assalto al distributore, sradicando la colonnina self service e causando danni per decine di migliaia di euro. Poi, per motivi ancora da stabilire, sono scappati senza riuscire a rubare nemmeno un euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini della videosorveglianza che hanno immortalato tutto l’attacco.