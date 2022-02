Studente morto, i sindacati: "Ci sono ancora troppe lacune sulla sicurezza sui luoghi di lavoro"

MONTE URANO - «La morte di Giuseppe Lenoci è una tragedia enorme che ha sconvolto tutti: dalla comunità monturanese a quella della scuola, del lavoro e dello sport. Ed è avvenuta in un territorio che, evidentemente, presenta delle lacune su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro». Ad affermarlo Alfonso Cifani, responsabile Cisl Fermo.

«La sicurezza è un bene di tutta la collettività e il Fermano ha l’impellente necessità di fare un salto in avanti sulla prevenzione. La sicurezza non è solo uno slogan ma va applicata, verificata e garantita in ogni luogo di lavoro» sostiene Cifani secondo cui il territorio necessita di una efficace politica di prevenzione, soprattutto in questo momento in cui le imprese del Fermano stanno cercando di recuperare più velocemente possibile i livelli di fatturato pre pandemia e magari sono portate a risparmiare sui costi per la sicurezza o a commettere delle leggerezze per incrementare al massimo la produttività. «Nel Fermano tutti gli uffici preposti al controllo delle condizioni di lavoro sono tutti sotto dimensionati nell’organico».



L’obiettivo

«Se la priorità - riprende - è salvaguardare la salute dei lavoratori e degli stagisti-studenti-apprendisti, occorre investire, anche attingendo ai fondi del Pnrr, per potenziare l’organico degli uffici che effettuano le verifiche» afferma lo stesso sindacalista che, nota una strumentalizzazione e una demonizzazione del sistema duale (scuola-lavoro) per cavalcare l’onda emotiva del tragico incidente, ma che, alla fine, risulta controproducente. «Il sistema duale è fondamentale ovunque in tutta Europa. Non va soppresso ma migliorato e potenziato. E vanno rispettati i diritti degli studenti e dei lavoratori (anche a livello economico) che devono poterlo svolgere in tranquillità e in tutta sicurezza». Intanto proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto a Serra de’ Conti per il quale è indagato il conducente del furgone finito contro un albero che dovrà essere ascoltato in Procura da Ancona.

