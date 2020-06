Si è spento Vincenzo Santori, l'imprenditore del pellame stroncato da un infarto

MONTE URANO - Ieri si è spento improvvisamente Vincenzo Santori, 84 anni, colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Insieme al fratello Guerriero, scomparso nel 2015, aveva sviluppato l’attività della Santori Pellami.

I due fratelli presero le redini dell’azienda, fondata nel 1890 dal loro nonno Vincenzo, alla fine degli anni ’60. Ampliarono l’offerta di prodotto, a la svilupparono a livello internazionale e la trasformano a livello societario fino a quando, nel 1983, la società assume la attuale denominazione di Santori Pellami Spa.



Oggi l’azienda viene gestita dai figli di Vincenzo (Giuseppe e Carlo) e di Guerriero (Andrea e Sara) i quali non avranno più al loro fianco la guida di Vincenzo.

«Sapevamo di poter sempre contare su mio padre e su mio zio. D’ora in avanti non sarà più così. La terza generazione ci ha lasciato, ma ha saputo guidarci nel migliore dei modi. Una grande assenza che ci riempie di responsabilità: dovremo impegnarci ancora di più per tenere in alto il nome dell’azienda» sono le parole, cariche di emozione, pronunciate da Andrea Santori. I funerali di Vincenzo Santori si svolgeranno oggi alle ore 17 alla locale chiesa di San Michele Arcangelo.

