Isis muore a soli 15 anni e dona gli organi, lutto cittadino a Monte Urano: «Vivrà nei nostri cuori»

MONTE URANO - Lutto in città. La sindaca Moira Canigola e l’amministrazione esprimono la loro vicinanza a Susanna e Sergio, per la prematura e improvvisa perdita della figlia Isis. Quindici anni appena compiuti ed una vita che all’improvviso si spezza.

«È difficile, se non impossibile, trovare anche - si legge - una sola parola che possa alleviare il senso di vuoto e smarrimento che si prova. Tanti i gesti di affetto e vicinanza nei confronti di una famiglia che per noi rappresenta un tassello della più grande famiglia che Monte Urano sente di essere. A Susanna e Sergio il nostro sostegno nei giorni del più grande dolore che due genitori possano provare. Genitori coraggiosi e innamorati di una figlia che continuerà a vivere nei cuori di quanti l’hanno conosciuta e in chi riceverà gli organi donati in un gesto di grande altruismo».