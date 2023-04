MONTE URANO - Tre lutti nel giro di 48 ore hanno scosso la comunità. Tutte e tre le persone hanno dovuto alzare bandiera bianca contro le malattie che stavano combattendo da anni. Zelia Borucchia, 89 anni, ha gestito per decenni una tabaccheria in piazza della Libertà. Era la tabaccaia storica. Conosciuta e amata da tutti per la sua simpatia e generosità. A poche ore di distanza è scomparso anche Massimiliano Petrini, 55 anni, che a Civitanova era il titolare dell’agenzia viaggi Gattinoni Viaggi Freemax Travel. Monturanese doc, era molto conosciuto anche per la sua attività. Infine, nella serata di Pasqua, un altro lutto, quello di Fabio Fortuna, 67 anni, imprenditore calzaturiero.

Prima insieme al padre Desiderio con l’azienda Defa’s (fondata nel 1955), poi col marchio Risorse Future, Fabio ha vissuto da protagonista tutta la storia della calzatura, dalle prime fabbriche, al boom del settore, fino al suo progressivo ridimensionamento, avviato ormai da decenni. I funerali di Fortuna si svolgeranno stamani alle 10,30 alla chiesa San Michele Arcangelo.

Tre lutti che hanno macchiato la Pasqua della comunità anche perché hanno coinvolto tre persone di età diverse. Tutte conosciute e apprezzate non solo per la loro occupazione quanto per il loro comportamento al di fuori dell’attività lavorativa. Per molte famiglie non è stata, dunque, una Pasqua così gioiosa. Ed è stata una triste coincidenza che i tre decessi sono arrivati a poche ore di distanza l’uno dall’altro.