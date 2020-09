Notte da incubo con i ladri scatenati: almeno un decina di case sotto attacco

MONTE URANO – I ladri hanno attaccato Monte Urano sabato notte. Almeno una decina gli appartamenti presi di mira, tra quelli effettivamente violati e quelli in cui non sono riusciti ad entrare. E in diverse zone del paese. Le segnalazioni ai Carabinieri si sono susseguite con un ritmo incessante dalle 21 e sono proseguite per diverse ore.

LEGGI ANCHE:

Senza veli in spiaggia: due uomini nudi multati dai carabinieri

Cammina vicino al mare e scivola sulle alghe, soccorso in eliambulanza: gravi traumi cranico e vertebrali

Forse una o più bande organizzate hanno messo sotto scacco l’intero paese. Via De Gasperi, via Incancellata, via Genova, via Foscolo, via Marchesi, via Dante Alighieri sono le aree dove sono stati segnalati furti e tentati furti. In una palazzina di via Genova hanno messo a soqquadro tre piani. I topi di appartamento sono riusciti ad entrare anche nelle case con gente presente all’interno. I Carabinieri, che hanno raccolto denunce e informazioni, hanno avviato le indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA