Urta con l'auto un altro mezzo in sosta e si ribalta, paura per un'anziana

MONTE URANO Tanto spavento e un incidente rocambolesco, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una signora al volante. La donna, 76 anni, F.G. le sue iniziali, stava percorrendo via Borgo Nuovo quando ha urtato una vettura parcheggiata per poi ribaltarsi. Un incidente singolare, lungo una strada solitamente tranquilla e a una velocità molto modesta. Dopo l’urto a un mezzo in sosta, la Mercedes su cui viaggiava la donna è cappottata. Possibile che si sia trattato di una banale distrazione e che dopo l’impatto la Mercedes abbia preso una traiettoria, finendo per girarsi. Sul posto per i soccorsi Croce e Azzurra, vigili del fuoco e polizia municipale. La conducente è stata aiutata ad uscire dall’abitacolo e non ha riportato serie conseguenze. E’ sempre rimasta cosciente e dopo una rapida visita da parte dei soccorritori ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Strada Borgo nuovo è rimasta chiusa al transito per rimuovere il veicolo incidentato. Terminate le operazioni di soccorsi e i rilievi del sinistro, affidati ai vigili di Monte Urano, la circolazione è ripresa regolarmente.