Violento frontale fra due auto, una ragazza ferita

MONTE URANO E’ di una ragazza ferita, il bilancio di un incidente che si è verificato a Monte Urano, in via Franca, all’incrocio con via Polonia. La giovane è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e ha riportato ferite e contusioni dallo scontro frontale della sua Nissan Micra con una Peugeot guidata da un uomo. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le due auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che sarà stabilita dagli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi.

Martedì 17 Ottobre 2017, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2017 13:20