Monte Urano, ciclista travolto da un'auto: è grave, arriva l'eliambulanza

MONTE URANO - Allarme nel pomeriggio di oggi per un ciclista finito a terra dopo essere stato investito da un’auto. La richiesta di intervento alla centrale del 118 è scattata intorno alle 17,30. Sul posto i militi della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano.

San Benedetto in lutto per Adriano Curzi, si è spento il custode dell'Agraria

In particolare l’incidente è avvenuto lungo via Arno, la ricostruzione è ancora in corso. I sanitari della pubblica assistenza intervenuti sul posto hanno raggiunto il ciclista per poi medicarlo e stabilizzarlo, verificando le sue condizioni. Per precauzione il personale del 118, in contatto con i colleghi sul posto, ha anche richiesto l’intervento di Icaro con l’elicottero che è atterrato in un campo a poca distanza dal luogo dell’incidente.