Spettacolare incidente Impatta contro un’auto in sosta e si ribalta

MONTE URANO - Spettacolare carambola in via Italia. Un uomo residente sulla costa, alla guida di una Fiat Panda, forse per distrazione, per un malore o magari per un colpo di sonno, è andato a sbattere contro un’altra vettura parcheggiata a bordo strada, una Fiat Punto che ha fatto da trampolino. La Panda si è spostata su un fianco e si è ribaltata finendo al centro della strada. Sono stati attimi di terrore, anche perché dalla vettura fuoriusciva del fumo per niente rassicurante. Come sempre in questi casi sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco di Fermo per mettere l’auto in sicurezza e, se fosse stato necessario, avrebbero dovuto estrarre la persona vittima dell’incidente dalle lamiere. Per fortuna non è stato questo il caso. Il ferito non ha riportato danni particolarmente gravi, nonostante lo schianto, ed è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Il personale della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano ha trasportato l’uomo all’ospedale per controlli, dopo una prima medicazione sul posto. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Stradale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.