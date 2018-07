Schianto frontale fra auto due feriti e tanta paura per due ragazzine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Incidente a Monte Urano tra una Fiat Punto e una Panda. Lo schianto, quasi frontale, si è verificato in via Berlinguer. Sul posto sono subito arrivate la Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano e la Croce Gialla di Montegranaro che hanno soccorso i due conducenti, una donna di 70 anni alla guida della Panda e un uomo, anche lui settantenne, al volante della Punto.La preoccupazione maggiore è stata per due ragazzine che viaggiavano a bordo della Panda insiemn alla donna e che per fortuna non hanno riportato conseguenze. Sulla dinamica indagano i carabinieri.