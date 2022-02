Scoppia un incendio in una ditta di autodemolizioni, paura per la colonna di fumo

MONTE URANO - Questo pomeriggio squadre di vigili del fuoco del comando di Fermo e del distaccamento di Amandola sono state impegnate a Monte Urano per spegnere l’incendio di una ditta di autodemolizioni (Romagnoli rottami). Due autopompe, due autobotti, due campagnole e diciassette vigili del fuoco sono stati all’opera per l’estinzione delle fiamme con l’ausilio di liquidi schiumogeni. Sul posto anche il carro schiuma del comando di Macerata.

All’inizio la grossa colonna di fumo ha creato qualche apprensione fra la popolazione. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpam (agenzia regionale per l’ambiente) ma alla fine è stato escluso che ci potesse essere un pericolo per la popolazione. Per questo motivo l’amministrazione comunale non ha ritenuto emettere ordinanze. S’indaga sull’origine dell’incendio.

