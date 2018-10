Incendio in un container nell'autoparco comunale, allarme tra i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Un incendio divampato all'interno di un container nell’autoparco comunale ha tenuto impegnati per alcune ore i vigili del fuoco di Fermo intervenuti subito dopo l'allarme. Sul posto sono arrivati anche i sanitari della Croce azzurra ma solo in via precauzionale. Tutte ancora da chiarire le cause che hanno sprigionato l'incendio dal quale si è alzata una colonna di fumo che ha creato allarme tra i residenti.