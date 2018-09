Colpo grosso alla Plan rubate scarpe griffate per 100mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monte Urano - Ladri professinisti quelli entrati in azione al calzaturificio di Monte Urano Plan dove sono stati rubati scarpe griffate per circa 100mila euro. La banda ha agito di notte. I ladri hanno disinnescato il sistema di allarme e praticato un buco su una delle pareti della fabbrica. Una volta all'interno hanno caricato su un furgone Ducato di proprietà della Plan decine di paia di scarpe già pronte per la spedizione e si sono dati alla fuga. Sul furto indagano i carabinieri di Fermo.