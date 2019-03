Fuori strada e contro ​un albero: grave un calciatore di 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Brutto schianto nel Fermano. Vi è rimasto ferito un giovane calciatore di 20 anni residente a Monte Urano che è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona per i traumi riportati nell’incidente avvenuto lungo la strada San Giovanni, che collega Monte Urano a Campiglione.Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Yaris che è finita capovolta fuori strada urtando, a quanto sembra, anche un albero che si trova in mezzo al campo dov’è finita la vettura. Sul posto sono subito intervenuti il personale medico e sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fermo. Sul luogo dell’incidente, oltre all’eliambulanza, anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, il cui personale ha prestato il primo soccorso, e una pattuglia dei carabinieri di Monte Urano.