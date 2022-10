MONTE URANO - Marco Formentini, 30 anni, è il primo consulente esterno per la divisione footwear di Inditex, il gigante spagnolo del fast fashion che ha come marchio leader Zara. E qualche giorno fa una sneaker che ha disegnato è stata postata da Sara Sozzani Maino nel proprio profilo Instagram. Sara Sozzani è la più famosa talent scout italiana della moda. Marco coniuga la tradizione calzaturiera monturanese con il mondo contemporaneo. È il passaggio generazionale tra il modellista (suo padre Bruno è uno dei più noti nel distretto fermano) e lo stilista-designer. Il giovane monturanese vive e lavora ad Amsterdam come consulente per l’immagine del brand per alcuni marchi di moda (tutti stranieri) tra cui Zara, dove ha lavorato per 4 anni al fianco del responsabile della collezione di calzature uomo.



L’obiettivo



«Oggi il mio obiettivo è quello di viaggiare lavorando. Avere più relazioni professionali possibili per accrescere le mie competenze» afferma Marco, che dopo l’esperienza spagnola ad Alicante, ha vissuto a Berlino, Barcellona e da 4 mesi è ad Amsterdam. «Perché sono andato via da Zara? Fondamentalmente perché non mi piacciono le cose semplici. È stata una scelta personale per poter proseguire il mio percorso di crescita» afferma lo stilista che però ha convinto il gigante spagnolo ad essere un suo cliente. È la prima volta che Zara accetta di collaborare con un consulente esterno. «Avere una visione da chi non lavora nell’azienda è importante e Zara lo ha capito» spiega Marco. Il suo talento ha fatto il resto. Quella di Marco è una storia “normale”. Il suo percorso è iniziato “in casa” al calzaturificio Florens di Monte Urano (3 anni). Poi lo studio al Marangoni di Milano e di nuovo il ritorno nel Fermano da Alberto Guardiani (2 anni). Infine il curriculum inviato a Inditex, i colloqui di lavoro e l’assunzione.



L’esperienza



«Quando sei all’estero non ti conosce nessuno e devi cavartela da solo. Avere l’umiltà di imparare, il rispetto della cultura di chi ti ospita e dei tuoi colleghi di lavoro. E, ovvio, occorre tenacia» osserva Marco che enfatizza la giovane età dei manager e creativi del team Zara che conferiscono all’azienda quella dinamicità «che non è facile trovare in Italia dove i giovani hanno meno possibilità di esprimersi». Oggi lo stilista monturanese ha moderni strumenti tecnologici per disegnare le scarpe, eppure si affida ancora alla sua matita perché «non voglio farmi condizionare dallo strumento». Poi il disegno viene digitalizzato e quindi perfezionato.



Il futuro



Ma dove sta andando la calzatura? «La funzionalità è l’aspetto più importante. In Italia siamo abituati ad esaltare la qualità della manifattura mentre all’estero puntano di più sulla comunicazione e sul perché l’azienda ha realizzato quel modello di scarpe. Sostenibilità e durabilità sono sempre più importanti. Non solo sui materiali utilizzati ma come filosofia aziendale, in primis nelle condizioni in cui lavorano le persone». Il legame con Monte Urano è ancora ben saldo. «Sento la mia famiglia tuti i giorni e i miei migliori amici sono monturanesi (guarda caso lavorano all’estero anche loro). Grazie allo smart working oggi posso lavorare in qualsiasi part del mondo mi trovo e ciò mi permette di viaggiare, che vuol dire trovare nuovi stimoli, energia e ispirazione» chiosa Marco.