Coronavirus, fine della quarantena per Alessia: «Voglio abbracciare i miei amici»

MONTE URANO - Finalmente libera. Ieri alle 8,30 Alessia Bartolini ha lasciato la Cittadella militare della Cecchignola, dove era in quarantena, e con una navetta è stata accompagnata alla stazione Termini di Roma. Qui ha preso il treno che qualche ora dopo l’ha ricongiunta ai genitori, residenti a Perugia. «Ma prima possibile voglio andare a Monte Urano a salutare i miei amici» ci ha confidato Alessia.

La ragazza di 25 anni era a Wuhan quando è scoppiata l’epidemia del Coronavirus. Il 23 gennaio, il giorno del compleanno di Alessia, la città cinese è stata isolata per la diffusione del virus. L’incubo è finito solo ieri quando ad Alessia e agli altri connazionali si sono spalancate le porte della libertà, a quasi un mese di distanza dalla quarantena in Cina. «Mi fa strano ripiombare nella “vita reale” dopo tutto questo tempo» afferma Alessia, assalita da un vortice di emozioni che cerca di descrivere: «Sono libera e felice di tornare a casa, ma sono anche un po’ malinconica per aver lasciato tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza. Eravamo diventati una grande famiglia, militari inclusi. Sono stati fantastici!».

Alessia rivela di essersi commossa al momento dei saluti: se da una parte tornava in libertà, dall’altra lasciava persone con le quali aveva condiviso un’avventura di quelle che non si dimenticano per tutta la vita. «Ancora non realizzo bene quello che mi è capitato. Come mi sento adesso che sono libera? Non lo so». Alessia è rimasta in contatto con alcune persone che sono a Wuhan: «Mi dicono che la vita procede online e che non hanno problemi per comprare generi alimentari» sottolinea la giovane marchigiana innamorata della Cina. Alessia ha già detto che ci tornerà non appena sarà passata l’epidemia legata alla diffusione del Coronavirus.



