MONTE URANO Dopo la grande festa per la vittoria, il neo sindaco di Monte Urano, pronto all’insediamento, ha tra le sue prime incombenze la composizione della giunta. Inevitabile la curiosità sulla scelta della squadra che accompagnerà il primo cittadino. Come naturale, a caldo Andrea Leoni ha preso tempo e spiegato che la scelta dell’esecutivo arriverà «dopo un confronto con tutti, anche con le parti politiche. Valuterò anche la disponibilità dei possibili assessori».



Il coinvolgimento



Parola d’ordine per chi collaborerà nella nuova amministrazione è «apertura mentale per coinvolgere i cittadini, perché voglio essere il sindaco di tutti, c’è stato un astensionismo troppo alto per un’elezione comunale ed è un segnale che non dobbiamo sottovalutare». Come si tradurranno questi input a livello di nomi? Tra i principali indiziati per far parte della squadra di Leoni ci sono Massimo Mazzaferro e Mauro Marziali. Il primo, candidato sindaco cinque anni fa, ha condotto un’opposizione tenace durante tutto il secondo mandato della Canigola, preparando il terreno per la vittoria del 9 giugno. Architetto, potrebbe essere un’opzione per le deleghe tecniche, lavori pubblici ed urbanistica. Altro nome forte, che in molti danno come probabilissimo vicesindaco, è quello di Marco Marziali. Era uno dei possibili candidati sindaci alternativi a Leoni, ora potrebbe affiancarlo e prendere la delega al bilancio. Un’alternativa può essere Mirko Steca, il più votato nella lista vincitrice delle elezioni. La legge sull’equilibrio di genere impone una presenza femminile non inferiore al 40%, la seconda metà dell’esecutivo va quindi cercata tra le donne. Primeggia per preferenze Eleonora Ferracuti, ma le arriva vicinissima Letizia Zaccari e, distanziata di non molto, Francesca Barchetta. In questo gruppetto, a cui si può aggiungere Martina Susino, consigliera uscente e rieletta, potrebbe esserci la coppia per completare la nuova giunta.



L’alternativa



Un’alternativa, che per ora rimane abbastanza lontana, ma non impossibile, è che il sindaco, con un gesto di conciliazione, proponga di pescare un assessore nella lista di Claudio Moretti. Difficile, se si pensa al clima teso che si è respirato negli ultimi giorni di campagna elettorale. Ma d’altra parte lo stesso Leoni, mentre lunedì attendeva i risultati finali dell’ultima sezione elettorale, evidenziava quanto fosse risicato il margine tra i contendenti alla fascia tricolore e quanto ci sarebbe stato bisogno, chiunque avesse vinto, di un dialogo con tutti.