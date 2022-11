Taglio del nastro in parrucchieria a Monte Urano, da Cheti c'è anche il sindaco: «Il mio è un lavoro da artista»

MONTE URANO - «Dopo il Covid le clienti hanno più bisogno di parlare. L’empatia è fondamentale per fare il mio lavoro. Va di pari passo con la passione». Sono le doti più importanti per una parrucchiera secondo Cheti Callarà, che ha festeggiato i 30 anni della sua attività inaugurando “Blondie parrucchieri, creatori di tendenze”. All’inaugurazione anche la sindaca Moira Canigola che ha lodato Cheti per il coraggio di investire in un momento così complicato. I locali si trovano sempre in via Papa Giovanni XXIII, gli stessi che l’hanno accolta 30 anni fa. «Avevo solo 13 anni quando decisi che avrei fatto la parrucchiera. Sono andata a trovare una mia vicina e la vidi alle prese con pettini, phon, colori e mi innamorai subito di questo mondo» racconta Cheti che poi si è iscritta alla scuola per parrucchieri e ha iniziato a fare esperienza sul campo nel salone della vicina di casa

E nove anni dopo, nel 1992, ha aperto la sua attività. «È un lavoro in cui ti senti artista perché crei ogni giorno, viaggi e ti dà una formazione mentale utile per la tua vita» afferma Cheti che per anni ha gestito il salone Kety Go. In occasione del trentesimo anno di attività, ha deciso per un restyling , scegliendo un nome evocativo: Blondie. Cheti è specializzata nelle colorazioni bionde. Nel suo salone arrivano compaesane ma molte clienti provengono dai centri vicini e perfino a Civitanova e Porto Recanati. «È fondamentale capire il desiderio della cliente, attraverso un’attività di consulenza. Dai qui nasce l’empatia che ti aiuta a soddisfare le richieste della cliente», spiega.