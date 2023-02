MONTE URANO - Torna il carnevale, una delle manifestazioni simbolo del centro calzaturiero che vede circa mille figuranti sfilare per le vie del paese. Numeri che fanno del carnevale monturanese, quello più partecipato della provincia di Fermo e uno dei più grandi della regione Marche.

Quest’anno si celebrerà l’edizione numero 46, organizzata dalla Pro Loco Monte Urano, che prevede due sfilate: 21 e 26 febbraio. Ma l’aspetto più importante di questa festa è la preparazione dei carri, delle coreografie, dei costumi e le attività dei laboratori che coinvolgono, già da un paio di settimane, tutte le scuole monturanesi di ogni ordine e grado. Si ritrovano le famiglie, gli amici, i nipoti con i nonni per preparare le maschere. E dopo due anni di pausa a causa del Covid, quest’anno si vede quanto questo aspetto di comunione sia mancato.

I più piccoli



I bambini delle scuole dell’infanzia (statale e Regina Margherita) lavorano per la preparazione di maxi coriandoli con la carta macerata. Nei laboratori, che hanno coinvolto le quinte classi della scuola primaria, si realizzano maschere in carta pesta. Le classi terze della scuola media hanno svolto un laboratorio di grafica. I ragazzi sono stati chiamati a ideare e realizzare il nuovo logo del carnevale. Il tema da sviluppare è stato quello del giullare. Ha vinto Nainia Anwar della sezione B. Tutte le opere realizzate saliranno a bordo del carro che aprirà il corteo mascherato. Nello stesso carro ci saranno anche ad alcune maschere realizzate a sorpresa dalla sindaca Moira Canigola.



I quartieri



Quartiere San Pietro con il tema del luna park, quartiere Incancellata con Sanremo, quartiere Centro con Air Man, quartiere 167 con il Monopoli, quartiere San Lorenzo con Mercoledì Addams e quartiere Sant’Andrea con La vita è un gioco si contenderanno il Cappello di Re Carnevale e sfileranno martedì 21 febbraio. Domenica 26 febbraio, oltre ai sei quartieri sfileranno i carri e i gruppi ospiti. Durante il secondo giro, verranno lanciati dai carri palloni e gonfiabili. La giornata di festa si concluderà in piazza della Libertà con musica, getto di gonfiabili e le tanto attese premiazioni.

«È il mio ultimo anno da presidente della Pro Loco e devo dire che non ho mai visto così tanto fermento. Probabilmente i due anni di stop a causa della pandemia hanno finito con il caricare le tante persone che hanno voluto partecipare» afferma Lucia Gallucci che, nonostante manchino all’appello ancora tre quartieri, ha notato un aumento delle presenze poiché i residenti dei quartieri assenti si sono uniti a quelli presenti. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, la sindaca Moira Canigola ha messo in evidenza come la comunità monturanese si riappropria di un evento a cui ha sempre tenuto molto, considerato il numero di partecipanti. Ciò vuol dire che può riemergere quello spirito di condivisione e di collaborazione che Monte Urano ha sempre dimostrato e che è stato sopito nei due anni precedenti per causa di forza maggiore, ma che ora è riesploso con forza.