Fatture false e spaccio di droga, due ricercati rintracciati dai carabinieri a Monte Urano e arrestati

MONTE URANO - Blitz dei carabinieri contro i ricercati. Il primo, un cinese 51enne del luogo, è stato arrestato poiché destinatario di un provvedimento di detenzione emesso dalla Procura: dovrà espiare la pena residua di un anno per dichiarazione fraudolenta, mediante l’uso di fatture o documenti, per operazioni inesistenti, fra il 2007 e il 2010.

L'altro è un 50enne del luogo sempre destinatario di un provvedimento di detenzione di 11 mesi per motivi di droga. Dopo l'arresto è stato comunque accompagnato a casa per i domiciliari. Un 73enne di Porto Sant'Elpidio, invece, è finito nei guai per evasione dai domiciliari.

