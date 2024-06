MONTE URANO - Scarsa sicurezza sul lavoro: denunciato il titolare di un calzaturificio a Monte Urano, per lui anche un raffica di multe.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo presso ditte del settore manifatturiero della Provincia. In particolare,un controllo ha portato alla denuncia a piede libero titolare di un calzaturificio con sede legale e operativa a Monte Urano. Il motivo del deferimento è il numero insufficiente di addetti alle emergenze, il mancato aggiornamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l’omesso aggiornamento della formazione dei lavoratori, l’omessa valutazione dei rischi in presenza di agenti chimici pericolosi. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono state elevate ammende per e sanzioni amministrative.