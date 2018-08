Piantagione di cannabis in un'abitazione sequestrate 66 piante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - E' stato un sequestro lampo di cannabis quello effettuato dai carabinieri della locale stazione nell'abitazione di un uomo. I miitari si erano insospettiti per alcuni strani movimenti che si verificavano nei pressi di una abitazione in periferia e hanno deciso di fare irruzione in un appartamento, scoprendo all’interno un vero e proprio laboratorio di coltivazione di piante di canapa indiana. I sospetti risultavano fondati e la perquisizione domiciliare si è conclusa con il sequestro di 66 piante di svariate misure, 30 grammi circa di infiorescenza essiccata e circa 100 semi della stessa sostanza oltre che vario materiale utile alla coltivazione.E’ cosi scattata la denuncia a piede libero per coltivazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti per un uomo di 40 anni Il materiale sequestrato, sarà sottoposto ai previsti accertamenti di laboratorio, per stabilirne la qualità e il quantitativo di principio attivo contenuto.