MONTE URANO - In un mondo globalizzato come quello attuale, dove i giganti della moda diventano sempre più grandi, ci sono realtà orgogliose del loro carattere familiare e artigianale. Una di queste è il calzaturificio Luca, che domenica scorsa ha festeggiato i 50 anni di attività.



La produzione

Qui le calzature vengono prodotte con la stessa passione e gli stessi arnesi di quando Giuliano Vesprini e sua moglie Nerina Iacopini fondarono l’attività nel 1973 in un locale di 30 metri quadrati di via Cagliari. Nel 1984 il calzaturificio si trasferì nell’attuale sede di via Spagna. «Non siamo mai scesi a compromessi sulla produzione e abbiamo voluto mantenere l’azienda a carattere familiare, rinunciando all’industrializzazione del prodotto» osservano i fratelli Luca (58 anni) e Fausto (54 anni) Vesprini che dal 1994 guidano l’impresa. Il calzaturificio Luca produce sia per il marchio omonimo e sia per top griffe del lusso calzature maschili e femminili dai primi passi fino al numero 41. Nord Europa, Stati Uniti e Italia sono i mercati di riferimento.



La strategia



«Credo che nel corso degli anni la caratteristica principale della nostra impresa sia stata quella della flessibilità produttiva. Ci siamo sempre adattati alle richieste del mercato mantenendo la qualità e il sapore artigianale delle nostre scarpe» affermano i fratelli Vesprini che sottolineano lo stretto legame con Monte Urano: «Abbiamo sempre preferito collaboratori e aziende del circondario». Luca e Fausto hanno appreso i segreti dell’arte calzaturiera dal padre Giuliano, deceduto nel 2009. Proprio domenica avrebbe festeggiato il suo compleanno. «Siamo cresciuti nel calzaturificio e non appena terminata la scuola dell’obbligo abbiamo affiancato i nostri genitori nel lavoro. Oggi siamo emozionati e orgogliosi. La famiglia ci ha dato sempre una forza particolare e lo stimolo per superare tutte le avversità, come la pandemia. E poi la passione per il lavoro, una inesauribile spinta per guardare avanti» affermano Luca e Fausto, sempre sorvegliati da mamma Nerina, 80 anni, che non ne vuole sapere di abbandonare il mondo calzaturiero.

«Ora si fa fatica a trovare qualcuno che sappia fare una scarpa dall’inizio alla fine. Non parliamo di sneaker ma di calzature con lavorazioni piuttosto complesse. Ecco perché, anche se siamo piccoli, siamo ricercati dai big del lusso» osservano i titolari del calzaturificio.



La sede

I fratelli Vesprini hanno festeggiato i 50 anni di attività nella sede di via Spagna insieme a tutti i collaboratori dell’azienda. Presenti alla cerimonia anche la sindaca del paese Moira Canigola e il vice sindaco Giacomo Sollini che hanno consegnato alla famiglia Vesprini una targa celebrativa.