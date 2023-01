MONTE URANO - Cinque amici con la passione dell’automodellismo hanno realizzato, nella zona industriale del paese, uno dei migliori autodromi del Centro Italia. Oltre al circuito in terra dove sfrecciano i mini bolidi, la struttura dispone di 70 box, servizio cronometraggio e area ristoro. La prospettiva è di dotarlo di un impianto di illuminazione. Domani l’impianto ospiterà una gara a livello nazionale (la terza edizione del memorial Claudio Ferri) valevole come prova generale della tappa del campionato italiano Amsci Off Road che si svolgerà il prossimo 5 marzo.



Le cifre

Sono circa 90 gli iscritti provenienti da tutta Italia e tra i nomi che parteciperanno alla gara spicca quello di Davide Ongaro, campione del mondo degli ultimi due anni. Oggi ci saranno le prove libere e domani, fin dalla prima mattinata, inizieranno le gare. Fautori di questa iniziativa sono i monturanesi Pompeo Malintoppi, Luigi Mazzaferro e Andrea Malaigia, insieme con Alessandro Marcantoni di Porto Sant’Elpidio e Cristian Sebastiani di Ancona. «Siamo appassionati di automodellismo e nel 2019 ci siamo ritrovati senza la pista dove solitamente ci incontravamo per girare con i modellini telecomandati (con motore a scoppio o elettrico). Per cui ci siamo interrogati sul da farsi e abbiamo pensato che forse una pista ce la potevamo costruire da soli», racconta Malintoppi, presidente dell’associazione La Rampa. Il quintetto ha prima cercato un terreno e poi lo ha individuato proprio a Monte Urano, nella zona artigianale. È di proprietà comunale.

La data

Nel febbraio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, dopo un anno di lavori, il neonato circuito ha ospitato la prima competizione della sua storia. Ovviamente l’emergenza sanitaria ha poi rallentato il cammino dell’impianto, ora tornato a pieno regime. Pian piano sono state apportate migliori tecniche e di ospitalità e oggi l’impianto di Monte Urano è sicuramente uno dei migliori di tutto il Centro Italia. Ed è proprio per questo che Amsci-Auto Model Sport Club Italiano ha assegnato al centro calzaturiero una delle 3 tappe del campionato italiano.

Le prospettive

«Per il futuro vorremmo ampliare i box e dotare il circuito dell’impianto di illuminazione» dichiara Malintoppi che ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione. Il presidente di La Rampa punta a fare di Monte Urano un punto di riferimento dell’automodellismo a livello nazionale. Attirare appassionati da tutto il paese sarebbe un vantaggio anche per le strutture recettive del circondario.