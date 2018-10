Un anziano cade da una pianta, ricoverato a Torrette in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monte Urano - Stava effettuando delle potature a una pianta quando la scala su cui era salito si è spostata e lo ha fatto precipitare a terra. Rovinosa caduta a Monte Urano per un uomo di 74 anni, R.V. le sue iniziali, protagonista di un incidente nei pressi della Bocciofila monturanese. L'uomo ha riportato traumi e probabili fratture agli arti inferiori, ma per fortuna non ha battuto il capo ed è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Viste le sue condizioni si è ritenuto opportuno allertare Icaro per trasportarlo in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. A soccorrerlo la Croce Azzurra di Sant'Elpidio e Monte Urano e la Polizia municipale. Tra i primi ad accorrere, appena avisati della disavventura, il figlio e la moglie del 74enne che non è in pericolo di vita.