Famiglia parte per le ferie abitazione allagata Allertati i pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTURANO - I residenti sono in ferie e dal loro appartamento fuoriesce acqua, causando danni ai piani sottostanti. Per cercare di fermare la perdita di acqua sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno prima tamponato la situazione e poi cercato di capirne le cause. E’ accaduto in un palazzo in via Matteotti, nel centro storico del paese. Un residente ha visto il soffitto gocciolare e si è allarmato. L’acqua proveniva dall’appartamento al piano superiore che è momentaneamente disabitato perchè i residenti sono fuori sede.Non è stato possibile da amici o parenti trovare le chiavi che avrebbero aperto la porta di ingresso dell’appartamento per cui sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco che sono arrivati da Fermo con due mezzi. I pompieri sono entrati e hanno arginato la situazione, anche per circoscrivere i danni, in particolare per i residenti dell’abitazione sottostante che è stata invasa dall’acqua. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha infatti impedito ulteriori infiltrazioni dell’acqua.