Perde il controllo e si ribalta con l'auto, paura per una ragazza

MONTE SAN PIETRANGELI - Ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata. Paura per una ragazza rimasta ferita in un incidente che si è verificato sulla strada provinciale che collega Francavilla d’Ete a Monte San Pietrangeli. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Fermo per accertamenti mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto con i carabinieri impegnati a ricostruitre la dinamica di quanto è successo e regolare il traffico per evitare altri incidenti.