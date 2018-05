Bambino cade con il motopattino elettrico Soccorso dall'eliambulanza e ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN PIETRANGELI - Paura per un bimbo di 10 anni caduto con hoverboard, un monopattino elettrico. Il bambino, comunque sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno caricato sull'ambulanza in direzione pronto soccorso di Fermo.Ma nel tragitto le condizioni del piccolo hanno indotto il personale medico a richiedere l’intervento dell’eliambulanza.E infatti, da lì a pochissimi minuti a Rapagnano è atterrato Icaro che dopo aver preso in consegna il bambino, è decollato alla volta di Ancona per il ricovero al Salesi.