Crolla il tetto della casa su cui sta lavorando: operaio 40enne soccorso dall'eliambulanza

MONTE RINALDO - Crolla un tetto mentre l'operaio sta lavorando. Momenti di apprensione per un muratore intento a lavorare sul tetto di un palazzo da ristrutturare. Dopo l'allerta, sul posto, sono intervenute in un primo tempo la Croce Azzurra di Montalto e l'auto medica di Monte Giorgio. È accaduto intorno alle 13.30, presso un palazzo in ristrutturazione, nel centro storico di Monte Rinaldo. Il muratore si trovava sul tetto a lavorare, quando il tetto è crollato. L'uomo è caduto assieme ai detriti del tetto ed è purtroppo atterrato sul solaio sottostante. Al momento dei soccorsi, l'uomo di circa 40 anni, era ancora vigile e cosciente. Dopo la chiamata del 118, è arrivata l'eliambulanza che ha portato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette.

