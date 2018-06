Il maritozzo più lungo del mondo, record con il grano Jervicella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE GIBERTO - A Monte Giberto c’è il maritozzo più lungo del mondo, 120 metri di bontà riempita di nutella, ma la particolarità unica al mondo era data dal grano Jervicella utilizzato per impastare il dolce. Questo antico grano è stato l’elemento di base per la preparazione del maritozzo.Sono stati necessari 150 chili di farina grano Jervicella, oltre a 40 chili di nutella e 450 uova per la specialità che ieri ha dominato viale Armando Diaz. Tutto merito di Dino Roso e di sua moglie che hanno passato la notte a lavorare per preparare la golosità. Roso è l’agricoltore custode del grano Jervicella, unico custode nelle Marche e dunque unico al mondo perché solo nel sud delle Marche questo grano ha resistito. Si tratta di un grano difficile da coltivare, l’alto fusto lo rende vulnerabile alle intemperie. Un grano da salvaguardare perché ricco di nutrienti e difficile da coltivare. Proprio per la sua fragilità lo rende un prodotto di nicchia, unico. Al maritozzo Jervicella il Comune di Monte Giberto ha dedicato la domenica di festa. Soddisfatti il sindaco Giovanni Palmucci e il presidente della Pro Loco Albano Bianchini che sanno di poter contare su un prodotto unico per valorizzare il Comune dell’entroterra fermano rinomato per l’antico grano pregiato.